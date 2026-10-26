Strage sulla Statale 123 tra Canicattì e Campobello: drammatico scontro frontale auto-camion, quattro morti

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CANICATTÌ (AG) – Una drammatica strage della strada si è consumata nel corso della mattinata lungo la Statale 123, l’importante arteria stradale che collega i comuni di Canicattì e Campobello di Licata, nell’Agrigentino. Quattro persone hanno perso la vita all’istante a seguito di un devastante scontro frontale che non ha lasciato loro alcun margine di scampo.

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Le quattro vittime, un gruppo di operai (presumibilmente braccianti agricoli o lavoratori edili della zona) che si stavano recando sul posto di lavoro per guadagnarsi il pane quotidiano, viaggiavano tutte a bordo di un’utilitaria, una Fiat Punto.

La dinamica dell’impatto: vettura accartocciata sotto il camion

Per cause ancora in corso di esatto accertamento da parte degli inquirenti, la vettura e un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta si sono scontrati frontalmente ad alta velocità. L’urto si è rivelato di una violenza inaudita: l’utilitaria è rimasta letteralmente accartocciata e schiacciata sotto la parte anteriore del pesante autocarro.

Sul posto si sono precipitati in pochissimi minuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì. Purtroppo, per i quattro occupanti dell’auto i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso immediato, sopraggiunto per le lesioni devastanti riportate nell’impatto. È rimasto ferito in modo non grave ma in forte stato di shock l’autista del mezzo pesante.

Rilievi delle forze dell’ordine e viabilità paralizzata

La circolazione lungo la Statale 123 è stata completamente interrotta ed il traffico deviato su percorsi alternativi. Gli uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno transennato l’intera area per consentire le delicate operazioni di estrazione delle salme da parte dei Vigili del Fuoco, la rimozione dei veicoli incidentati ed i complessi rilievi planimetrici.

Spetterà ora agli investigatori stabilire l’esatta dinamica del sinistro e chiarire quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta provocando questa immane tragedia sul lavoro e sulle strade dell’Agrigentino

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