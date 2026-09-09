Calcio, coppa Italia serie D: l’Avola sfida il Modica

Nuovo derby ibleo in Coppa Italia. Avola e Modica si affrontano nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Dilettanti di Serie D. La sfida è stata fissata per mercoledì 7 ottobre 2026 alle 15 e metterà di fronte due realtà del calcio ibleo-siracusano in una gara che promette spettacolo e grande interesse.

Un confronto secco, da vivere tutto d’un fiato, che rappresenta anche un appuntamento importante nel percorso stagionale delle due formazioni. La Coppa Italia offre infatti l’opportunità di misurarsi in una competizione nazionale e, allo stesso tempo, di mettere alla prova organico e ambizioni.

Da una parte ci sarà l’Avola, che ha superato nel primo turno la Vibonese con un gol di Montagno, pronto a sfruttare il fattore campo e il sostegno del proprio pubblico. Dall’altra il Modica, che ha superato il Siracusa, chiamato a una trasferta tutt’altro che semplice e deciso a conquistare il passaggio del turno.

Intanto Calcio Avola 1949 comunica di aver acquisito dalla Nuova Igea Virtus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Tringale (in foto). Nato a Catania il 27 Maggio 2008, è un centrocampista dotato di ottima tecnica e una spiccata capacità di inserimento negli spazi, nonostante la giovane età. In campo può essere schierato da mezzala o da trequartista, mettendo a disposizione qualità e fantasia.

Cresciuto nel settore giovanile del Catania Calcio, in rossazzurro ha giocato e ben figurato nelle categorie dall’Under 14 all’Under 17, prima di trasferirsi ad Avola a gennaio 2026 per vestire la maglia rossoblù. Agli ordini di mister Attilio Sirugo, Tringale ha dato un contributo importante alla conquista della Serie D, segnando il gol del momentaneo 0-2 nella finale play-off del girone contro il Vittoria.