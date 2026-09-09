Ternullo (FI): “Con Craxi per dare prospettive ai giovani”

“Investire sui giovani significa prima di tutto sostenere le loro capacità, i loro talenti, la loro affermazione nel mondo lavorativo. Significa dare ai nostri ragazzi dei validi motivi per restare in Italia. In questo senso, la linea tracciata dalla capogruppo Stefania Craxi, che Forza Italia condivide in pieno, affronta il problema alla radice: un premio all’eccellenza con il ‘reddito di merito’ per gli universitari e un taglio netto alle tasse tramite l’azzeramento dell’Irpef fino a 30 anni. Questo è il modello di Paese chevogliamo: uno Stato che valorizza chi si impegna, crea opportunità e sostiene la necessità di offrire stipendi competitivi per permettere alle nuove generazioni di mettere radici sul nostro territorio. Altri Paesi già lo fanno. Penso a Taiwan, dove sono appena stata in missione, che stanzia 300 milioni di euro l’anno a sostegno dei giovani universitari. Dare prospettive serie ai giovani e, in questo modo, a tutto il Paese sarà tra le nostre priorità politiche in Parlamento e nella prossima manovra”. Lo dichiara la senatrice e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Daniela Ternullo.