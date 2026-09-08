Ferla, Rita Lo Monaco torna alla guida del Consiglio comunale

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Eletta la nuova presidente del Consiglio Comuanle di Ferla, è Rita Lo Monaco.

L’elezione è avvenuta nel corso della seduta consiliare dei giorni scorsi con il passaggio di consegne con Paolo Ganci, che ha ricoperto la Presidenza del Consiglio. Un ritorno per Rita Lo Monaco alla guida dell’assemblea cittadina; infatti aveva già ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale nel corso della precedente legislatura dell’Amministrazione Giansiracusa, maturando una significativa esperienza nella conduzione dei lavori consiliari.

“Oggi, nel rivolgerle i miei auguri – dice il Sindaco Michelangelo Giansiracusa – per questo nuovo incarico, sento anche di doverle esprimere una sincera gratitudine – Ha dimostrato negli anni coerenza e senso del dovere, mettendo il proprio tempo e le proprie competenze sempre a disposizione della comunità“.

La nuova Presidente gestirà il corretto svolgimento dei lavori consiliari assicurando il rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e guiderà l’assemblea cittadina.