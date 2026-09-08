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Cronaca

Scoglitti, auto contro un muretto: ferito il conducente

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Si è risolto, per fortuna, solo con un grande spavento e poche escoriazioni un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina, intorno alle 6, a Scoglitti, in contrada Zafaglione.

Il conducente del veicolo è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dall’equipaggio del 118 del presidio territoriale di Scoglitti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni si sono concluse intorno alle 10.

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