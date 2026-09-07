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Cronaca, Italia, Lazio, Roma

Emma Bonino ricoverata al Santo Spirito: trasportata in codice rosso

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Emma Bonino è stata ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma dopo essersi sentita male nella propria abitazione. A dare l’allarme sarebbe stato il 118, intervenuto per prestare i primi soccorsi.

La leader di +Europa è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso in codice rosso. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero gravi, ma Bonino è cosciente.

I medici dell’ospedale romano stanno effettuando una serie di accertamenti. Al momento, la politica è ancora in valutazione al pronto soccorso, in attesa dell’esito degli esami e delle valutazioni cliniche.

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