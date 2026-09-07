Ciccio Midolo lascia Fdi per la lista civica “Futuro Siracusano”

Dopo avere lasciato Fratelli d’Italia, Ciccio Midolo fonda la lista civica Futuro Siracusano, che presenta come una realtà politica e civica autonoma che guarda alle prossime sfide della città con l’obiettivo di costruire un progetto nuovo, concreto e aperto a tutti i siracusani.

Identità, libertà, sicurezza, merito, lavoro, ambiente, sport e sviluppo sono i valori sui quali prende forma il progetto. Dal centro storico alle periferie, Futuro Siracusano vuole mettere la città e i suoi cittadini al centro, superando vecchie appartenenze e logiche di schieramento.

«Non nasce l’ennesima lista elettorale. Nasce un progetto per Siracusa. Vogliamo dare voce a chi non si rassegna e crede che questa città possa tornare a essere protagonista».

Una realtà siracusana autonoma. Una lista civica. Un progetto per tutta la città. Il futuro di Siracusa lo costruiamo insieme.