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Politica

Ciccio Midolo lascia Fdi per la lista civica “Futuro Siracusano”

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Dopo avere lasciato Fratelli d’Italia, Ciccio Midolo fonda la lista civica Futuro Siracusano, che presenta come una realtà politica e civica autonoma che guarda alle prossime sfide della città con l’obiettivo di costruire un progetto nuovo, concreto e aperto a tutti i siracusani.

Identità, libertà, sicurezza, merito, lavoro, ambiente, sport e sviluppo sono i valori sui quali prende forma il progetto. Dal centro storico alle periferie, Futuro Siracusano vuole mettere la città e i suoi cittadini al centro, superando vecchie appartenenze e logiche di schieramento.

«Non nasce l’ennesima lista elettorale. Nasce un progetto per Siracusa. Vogliamo dare voce a chi non si rassegna e crede che questa città possa tornare a essere protagonista».

Una realtà siracusana autonoma. Una lista civica. Un progetto per tutta la città. Il futuro di Siracusa lo costruiamo insieme.

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