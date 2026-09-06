Fine vita, una Commissione in ogni Asp

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La proposta prevede l’istituzione, presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale, di una Commissione multidisciplinare permanente composta da sette figure professionali: esperti in cure palliative, neurologia, psichiatria, anestesia e rianimazione, medicina legale, psicologia clinica e professioni infermieristiche. Per ogni singolo caso, alla Commissione si aggiungerebbe lo specialista competente per la patologia della persona interessata.

È inoltre previsto il coinvolgimento dell’organismo per l’etica nella clinica già operante all’interno dell’azienda sanitaria. La persona che presenta la richiesta avrebbe la facoltà di chiedere la partecipazione del proprio medico di fiducia ai lavori della Commissione.

La somministrazione del farmaco dovrebbe avvenire esclusivamente a opera della persona interessata, con l’assistenza del personale sanitario. Il trattamento potrebbe essere effettuato in ospedale, in hospice oppure presso il domicilio del richiedente. L’intero percorso sarebbe gratuito e la richiesta potrebbe essere revocata in qualsiasi momento.

«Il testo che proponiamo non risolve la questione di fondo, che spetta al Parlamento», concludono i due parlamentari di Forza Italia. «Fa però una cosa più modesta e, al tempo stesso, più urgente: mette la Sicilia nelle condizioni di rispondere, attraverso procedure chiare, conoscibili e verificabili, a chi si rivolge a un’azienda sanitaria per chiedere di esercitare una facoltà e un diritto riconosciuti dalla Costituzione».

«Sappiamo che su questo tema esistono sensibilità trasversali», aggiungono, «e per questo auspichiamo che sia possibile affrontarlo con la necessaria attenzione, ma senza preconcetti, così da arrivare alla rapida approvazione della norma».

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