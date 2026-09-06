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Cronaca, Sicilia, Trapani

Incidente alla cronoscalata Monte Erice: due morti e un ferito grave

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Secondo le prime informazioni, una vettura impegnata nella cronoscalata Monte Erice è uscita fuori strada e ha investito alcune persone. Il bilancio comunicato è di due vittime e un ferito grave.

La gara automobilistica è stata sospesa.

Il contesto della manifestazione

Si tratta della 68ª edizione della storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA), per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e per il Tricolore Auto Classiche.

I numeri della manifestazione

Gli equipaggi iscritti sono 260, di cui 153 vetture Moderne e 107 Storiche.

Una competizione interrotta

L’incidente ha interrotto una competizione storica. Ulteriori aggiornamenti potranno chiarire la dinamica e le conseguenze dell’accaduto, senza presentare come definitivi gli elementi ancora non confermati.

Tag

cronoscalata Monte Erice ,incidente in gara , automobilismo in Sicilia ,Automobile Club Trapani , CIVSA , CIVM , auto storiche ,auto moderne ,sicurezza nelle competizioni

Frasi chiave

incidente alla cronoscalata Monte Erice – due morti e un ferito grave – gara sospesa a Monte Erice – 68ª cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani – 260 equipaggi iscritti alla competizione

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