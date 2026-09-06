A Buccheri un convivio medievale tra sapori antichi, musica e spettacoli

Sabato 26 settembre 2026, dalle ore 19:30, alla Masseria Fortificata Lo Zafferaneto di Buccheri si terrà un Convivio Medievale.

La serata proporrà sapori ispirati agli antichi ricettari medievali, accompagnati da musica dal vivo, giocoleria, spettacoli con il fuoco, rime e antichi suoni.

Un’atmosfera ispirata al Medioevo

Il convivio unirà la proposta gastronomica ispirata agli antichi ricettari medievali a un programma di intrattenimento dedicato alla musica, alle arti performative e alle tradizioni d’altri tempi.

Ospite speciale della serata sarà la Compagnia La Giostra, espressione delle tradizioni e delle musiche d’altri tempi siciliane.

Saranno presenti anche Fiammetta, per arti circensi, giocoleria e fuoco, e Lislù, banditore e cerimoniere in rima, all’interno del Duo VaLù.

Tra musica dal vivo, rime, antichi suoni e spettacoli con il fuoco, il programma accompagnerà gli ospiti nel corso del Convivio Medievale alla Masseria Fortificata Lo Zafferaneto.

Informazioni

Posti sono su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 0931 996458 e 339 4033624.