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Cronaca, Italia, Marzamemi, Sicilia

Squalo mako avvistato a Marzamemi – Video

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Durante una battuta di pesca al largo di Marzamemi, Giovanni, Gabriele e Samuele hanno avvistato uno squalo stimato in circa 3 metri. Dal video inviato alla redazione si evince la tipologia dello squalo, identificato come squalo mako. Come documentato nel video inviato alla redazione, l’animale si è avvicinato a pochi metri dall’imbarcazione.

Le immagini ricevute mostrano l’avvistamento dello squalo nei pressi dell’imbarcazione. In questo periodo si stanno registrando numerosi avvistamenti nel Mar Ionio; ciò non consente tuttavia di trarre ulteriori conclusioni sul singolo caso.

Il video costituisce la documentazione disponibile sull’avvistamento. La redazione continuerà a seguire la vicenda e terrà informati i lettori su eventuali ulteriori sviluppi.

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