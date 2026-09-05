Caldo record, ultima fiammata: dal 9 settembre piogge e calo termico

Conto alla rovescia per l’ultima ondata di caldo: dal 9 settembre previste piogge e calo delle temperature.

Gli esperti meteo parlano di un cambio di rotta, dopo una lunghissima estate con temperature da record. A salvarci dal caldo estremo saranno le correnti atlantiche. Correnti che daranno sollievo dalle temperature in salita preoccupanti per gli esperti. E non promette bene il 2027, anno in cui è previsto il rinforzo del Super El Niño che rischia di aumentare il calore estremo.

Temperature previste

In attesa del calo termico, non mancheranno ancora momenti di calore dell’anticiclone africano con temperature massime tra i 35°C e i 36°C da Nord a Sud. Domenica 6 settembre le temperature saranno sui 37-38 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole con scarsa ventilazione. Mentre lunedì 7 l’arco alpino sarà interessato dalla nuvolosità con tra pomeriggio e prima serata brevi rovesci o isolati temporali.