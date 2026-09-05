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Infrastrutture, Italia, Sicilia

Etna, cenere vulcanica: Catania e Comiso tornano a pieno regime

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La cenere vulcanica dell’Etna fa meno paura: sono state tolte le limitazioni di ieri 4 settembre all’avvicinamento agli aeroporti di Comiso e Catania, che prevedevano 5 atterraggi l’ora.

Disposizione voluta dal Nucleo di coordinamento operativo (Nco) del Vincenzo Bellini per l’emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell’Etna. I due scali sono tornati a regime con il massimo degli arrivi consentiti: 12 in un’ora.

Sull’Etna nel frattempo continua l’emissione di cenere, mentre il tremore rimane su valori medio – bassi con l’energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico.

Attualmente l’Ingv di Catania ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di quattro.

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