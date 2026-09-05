Evasione fiscale ad Avola: sequestrati beni per 300mila euro

Una verifica fiscale condotta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Noto ha portato alla scoperta di una consistente evasione fiscale da parte di una società operante nel settore dei trasporti, con sede legale ad Avola.

L’attività ispettiva ha permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire, attraverso l’analisi delle fatture attive emesse dalla società, una base imponibile superiore ai 500mila euro, riferita sia all’Iva sia alle imposte dirette. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’intero importo sarebbe stato sottratto alla tassazione a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte del contribuente.

Al termine delle verifiche, il rappresentante legale della società è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per il reato tributario di omessa dichiarazione Iva.

Su richiesta della Procura di Siracusa, il Giudice per le indagini preliminari ha quindi emesso un decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri, che hanno sottoposto a vincolo cautelare 35 terreni e 2 fabbricati, risultati nella disponibilità dell’indagato, per un valore complessivo stimato in oltre 300mila euro.

L’operazione rientra nella più ampia attività della Guardia di Finanza finalizzata al contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali e alla tutela degli interessi erariali. Particolare attenzione viene rivolta al settore della logistica e dei trasporti, comparto nel quale la sottrazione di base imponibile può determinare significative distorsioni della concorrenza a danno delle imprese che operano nel rispetto degli obblighi fiscali.