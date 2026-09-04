Lentini e Augusta: un arresto per droga e due denunce

Controlli rafforzati in tutta la provincia di Siracusa nei confronti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. L’attività della Polizia di Stato ha interessato, nelle ultime ore, i territori di Lentini e Augusta, con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce per inosservanza degli obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria.

A Lentini, gli agenti del Commissariato hanno arrestato un ventiseienne, già sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso di una perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 61 grammi di cocaina e 0,5 grammi di marijuana. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto un bilancino di precisione e 390 euro in contanti, somma ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli adempimenti di rito, il ventiseienne è stato condotto nel carcere di Cavadonna, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’attività di controllo è proseguita anche ad Augusta, dove gli agenti del Commissariato di P.S., insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della strada e alla verifica delle persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Nel corso del servizio sono state identificate 88 persone e controllati 37 veicoli. Complessivamente sono state elevate cinque sanzioni amministrative per omessa revisione dei veicoli e mancata copertura assicurativa, mentre una carta di circolazione è stata ritirata.

Particolare attenzione è stata riservata ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: gli agenti hanno controllato 27 persone ammesse al regime della semilibertà e 25 sottoposte a misure restrittive o alternative.

Durante le verifiche, due soggetti sono risultati assenti presso i rispettivi domicili o luoghi nei quali avrebbero dovuto trovarsi in osservanza delle prescrizioni. Per entrambi è scattata la denuncia per inosservanza degli obblighi cui sono sottoposti.

I servizi di controllo, disposti con l’obiettivo di verificare il rispetto delle misure imposte e prevenire situazioni di illegalità, proseguiranno nei prossimi giorni sul territorio provinciale.