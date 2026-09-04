Armi e munizioni nascoste e lanciate dalla finestra: due arresti tra Villabate e Brancaccio

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PALERMO – Due persone sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni.

I militari della Stazione di Villabate, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili, hanno arrestato un uomo di 45 anni. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato una rivoltella calibro 38, con la matricola illeggibile, nascosta all’interno del forno, oltre a 34 proiettili.

Nel quartiere Brancaccio, invece, è stata arrestata una donna di 52 anni, accusata dello stesso reato. Prima della perquisizione, la donna avrebbe lanciato dalla finestra dell’abitazione una borsa contenente due pistole semiautomatiche e 57 munizioni di vario calibro.

Al termine delle operazioni, entrambi gli arrestati sono stati condotti in carcere.