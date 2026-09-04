Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca, Italia, Palermo, Sicilia

Armi e munizioni nascoste e lanciate dalla finestra: due arresti tra Villabate e Brancaccio

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

PALERMO – Due persone sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni.

I militari della Stazione di Villabate, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili, hanno arrestato un uomo di 45 anni. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato una rivoltella calibro 38, con la matricola illeggibile, nascosta all’interno del forno, oltre a 34 proiettili.

Nel quartiere Brancaccio, invece, è stata arrestata una donna di 52 anni, accusata dello stesso reato. Prima della perquisizione, la donna avrebbe lanciato dalla finestra dell’abitazione una borsa contenente due pistole semiautomatiche e 57 munizioni di vario calibro.

Al termine delle operazioni, entrambi gli arrestati sono stati condotti in carcere.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts