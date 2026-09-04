Augusta: via libera alla nuova viabilità a Pezzagrande

Oltre 3 milioni di euro per migliorare la viabilità periferica e realizzare un nuovo belvedere. È questo il quadro economico complessivo del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato dalla Giunta comunale di Augusta per l’area di Contrada Pezzagrande.

L’intervento interessa un tratto strategico della viabilità periferica, lungo l’asse che collega Contrada Pezzagrande, via della Batteria e via Colonnello Salerno. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria, di una bretella di collegamento e di un belvedere, con l’obiettivo di rendere più sicura e funzionale la circolazione e, contemporaneamente, riqualificare un’area del territorio trasformandola in un nuovo spazio pubblico.

Il progetto ha già superato positivamente la Conferenza dei Servizi, acquisendo i pareri necessari, ed è stato sottoposto a verifica e validazione. Con l’approvazione del PFTE vengono inoltre dichiarate la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera, consentendo all’amministrazione di procedere con i successivi adempimenti.

La Giunta ha dato mandato al progettista di predisporre il progetto esecutivo. Parallelamente, l’amministrazione avvierà il percorso per individuare e intercettare le risorse pubbliche necessarie alla realizzazione dell’intervento.

«Stiamo costruendo tutte le condizioni tecniche e amministrative perché questa opera possa essere finanziata e successivamente realizzata – sottolinea il sindaco Giuseppe Di Mare –. Continuiamo a programmare la trasformazione della città attraverso progetti concreti, capaci di intervenire sulla mobilità, sulla sicurezza e sulla qualità degli spazi urbani».