Ponte sullo Stretto, inizia l’iter per il sì al progetto definitivo

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Entra in una fase decisiva l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Entro il mese di settembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Stretto di Messina Spa avvieranno l’istruttoria necessaria alla delibera del Cipess per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera.

A renderlo noto è lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al termine dell’incontro tra il ministro Matteo Salvini e i vertici della società Stretto di Messina.

Salvini: “Soddisfazione per il lavoro svolto”

Nel corso dell’incontro, Salvini ha incontrato il presidente di Stretto di Messina, Maurizio Basile, l’amministratore delegato Pietro Ciucci e i dipendenti della società.

Il ministro ha espresso soddisfazione per il lavoro portato avanti, in particolare per gli adempimenti legati alle osservazioni della Corte dei conti e per la recente acquisizione del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il prossimo passaggio sarà dunque l’istruttoria per la delibera Cipess, che rappresenta uno degli snodi fondamentali per l’avanzamento del progetto.

Il via libera e l’avvio dei lavori

Una volta ottenuto il visto di legittimità, la delibera del Cipess diventerà efficace. A quel punto, secondo il cronoprogramma indicato dal Ministero, entro la fine del 2026 potrà partire la fase realizzativa dell’opera.

Sono previste, in particolare, la progettazione esecutiva e l’avvio del Programma delle Opere anticipate, che accompagneranno l’apertura dei cantieri.

Il cronoprogramma prevede complessivamente 7,5 anni di lavori, con l’obiettivo di arrivare all’apertura al traffico del Ponte sullo Stretto nel 2034.