Messina, la VI Commissione affronta la proposta di legge contro la desertificazione commerciale

Si è riunita questa mattina, presieduta dal consigliere Antonino Bonfiglio, la VI Commissione consiliare del Comune di Messina, dedicata a Sviluppo economico, Attività produttive e Lavoro. Al centro della seduta la proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, promossa a livello nazionale da Confesercenti.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti la direttrice di Confesercenti Messina, Noemi Gallo, e il vicepresidente vicario Benny Bonaffini, che hanno illustrato finalità e contenuti dell’iniziativa, soffermandosi sulla necessità di contrastare la desertificazione commerciale e sostenere negozi e servizi di vicinato.

Tra gli strumenti previsti figurano le Zone Economiche Speciali di Prossimità, pensate per favorire la rigenerazione delle aree più esposte alla chiusura delle attività e incentivare nuove iniziative imprenditoriali.

Il presidente Bonfiglio ha sottolineato il valore economico e sociale del commercio di prossimità, definendolo un presidio di servizi, occupazione, sicurezza e socialità. La Commissione intende ora proseguire il confronto con Confesercenti, le associazioni di categoria, l’Amministrazione comunale e le istituzioni competenti, individuando le zone maggiormente colpite dal fenomeno e i locali inutilizzati da poter valorizzare.

Confesercenti Messina ha infine rinnovato l’appello a cittadini, imprese e istituzioni a sostenere la raccolta firme.

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