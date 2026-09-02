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Italia, Notizie

Il bielorusso con passaporto russo non sarebbe mai transitato dall’Italia

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Il cittadino bielorusso con passaporto russo che, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano, non sarebbe mai transitato dall’Italia.

La circostanza emerge da qualificate fonti di sicurezza, secondo le quali gli accertamenti svolti finora non avrebbero evidenziato alcun passaggio dell’uomo sul territorio italiano.

Le verifiche proseguono per ricostruire con precisione gli spostamenti del cittadino e chiarire le modalità del suo ingresso nell’area Schengen.

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