Ciminna, operaio muore nel ribaltamento di un mezzo

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CIMINNA (PALERMO) – Un operaio di 30 anni, Camara Dramane, originario del Gambia, è morto in seguito a un incidente avvenuto all’interno di un’azienda agricola di Ciminna, nel Palermitano.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava a bordo di un mezzo agricolo quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato. Nell’incidente l’operaio avrebbe riportato una grave ferita al collo che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente, e dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, intervenuti per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del ribaltamento del mezzo e ricostruire con precisione le circostanze in cui si è verificato l’incidente mortale.