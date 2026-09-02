Melilli, al via la manifestazione di interesse per i nuovi corsi dell’Istituto Musicale Ibleo “Emanuele Carta”

MELILLI – Il Comune di Melilli ha avviato una procedura esplorativa per la formazione di una Long List di aspiranti allievi dell’Istituto Musicale Ibleo “Emanuele Carta”, propedeutica alla successiva apertura delle iscrizioni alla Scuola di Musica Comunale per l’anno formativo 2026/2027.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di conoscere in anticipo il numero dei potenziali iscritti e le discipline musicali maggiormente richieste, così da consentire all’Amministrazione comunale di programmare con maggiore efficacia l’organizzazione e l’eventuale attivazione dei corsi.

La manifestazione di interesse è aperta a residenti e non residenti nel Comune di Melilli, a partire dai 4 anni di età e senza alcun limite massimo. Bambini, ragazzi e adulti potranno quindi manifestare il proprio interesse, indipendentemente dal livello di preparazione musicale già acquisito.

I corsi e gli strumenti disponibili

L’offerta formativa indicata nel modulo comprende diverse discipline e strumenti musicali: canto, sassofono, clarinetto, percussioni, teoria e solfeggio, oboe e congeneri, trombone, tuba e congeneri, tromba e congeneri, pianoforte e organo.

È inoltre possibile indicare un altro strumento non compreso nell’elenco. Nel modulo, gli aspiranti allievi potranno specificare anche il proprio livello di preparazione, scegliendo tra principiante, intermedio e avanzato.

Il Comune precisa che questa prima fase ha esclusivamente carattere esplorativo e conoscitivo. La presentazione della manifestazione di interesse non equivale a un’iscrizione definitiva, non è vincolante e non comporta il pagamento di alcuna quota.

Coloro che aderiranno alla Long List saranno successivamente informati sull’apertura delle iscrizioni ufficiali alla Scuola di Musica Comunale.

Come presentare la manifestazione di interesse

Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto direttamente dall’interessato. Nel caso di un allievo minorenne, la domanda dovrà essere firmata dal genitore o dal tutore.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 settembre 2026. Il modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Melilli, alla pagina dedicata all’avviso pubblico:

https://www.comune.melilli.sr.it/sito/avviso/283019-avviso-pubblico-esplorativo-per-la-formazione-di-una-long-list-di-aspiranti-allievi-finalizzata-alla-successiva-iscrizione-alla-scuola-di-musica-comunale

La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo scuoladimusica@comune.melilli.sr.it.

In alternativa, il modulo potrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale, negli orari d’ufficio, oppure presso l’Istituto Musicale Ibleo, in viale Italia 145, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 375 9205199 e 338 8670475.

«Con questa iniziativa vogliamo continuare a investire nella cultura musicale come occasione di crescita, formazione e aggregazione», dichiara il sindaco Giuseppe Carta.

«L’Istituto Musicale Ibleo rappresenta una realtà importante per il nostro territorio e vogliamo renderlo sempre più aperto e vicino alle persone, dai bambini che si avvicinano per la prima volta alla musica agli adulti che desiderano coltivare una passione. Invitiamo tutti gli interessati a manifestare la propria adesione: conoscere le esigenze della comunità ci permetterà di costruire un’offerta formativa sempre più ricca e rispondente alle reali richieste», conclude il primo cittadino.