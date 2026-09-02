Sanità, il sindaco di Priolo Gianni: “Subito il Comitato Provinciale”

Un confronto istituzionale sul sistema sanitario provinciale e, in particolare, sul percorso che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. È quanto chiede il sindaco di Priolo Gargallo, on. dott. Pippo Gianni, al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nella sua qualità di componente del Comitato Provinciale della Sanità.

Gianni ha sollecitato la convocazione del Comitato per affrontare alcune delle principali questioni che riguardano la sanità del territorio, ritenendo necessario aprire un momento di confronto tra le istituzioni locali.

«Nella mia qualità di Sindaco del Comune di Priolo Gargallo e componente del Comitato Provinciale della Sanità – scrive Gianni – ritengo opportuno sottoporre alla sua attenzione la necessità di avviare un momento di confronto istituzionale sulle principali tematiche che interessano il sistema sanitario della nostra provincia».

Tra le priorità indicate dal sindaco di Priolo c’è il nuovo ospedale di Siracusa, considerato un’opera strategica per il futuro dell’assistenza sanitaria dell’intera provincia. Gianni chiede di fare il punto sull’iter dell’intervento, acquisendo informazioni aggiornate sul cronoprogramma, sulle procedure attualmente in corso e sulle prospettive di concreta realizzazione dell’opera.

Ma l’attenzione non è rivolta soltanto al futuro. Nella lettera viene evidenziata anche la necessità di affrontare le criticità dell’attuale presidio ospedaliero, con particolare riferimento alla qualità e ai livelli dei servizi erogati, all’organizzazione, alla disponibilità di personale sanitario e amministrativo e ai tempi di attesa.

Questioni che, secondo Gianni, devono essere valutate in un quadro complessivo, considerando la capacità del sistema sanitario provinciale di rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini.

«Il quadro complessivo della sanità provinciale richiede, infatti, una riflessione condivisa tra le istituzioni locali – sottolinea il sindaco di Priolo – affinché possano essere rappresentate le esigenze delle rispettive comunità e formulate proposte unitarie da sottoporre agli organismi competenti della Regione Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale».

Da qui la richiesta a Francesco Italia di convocare «con cortese sollecitudine» una riunione del Comitato Provinciale della Sanità, con l’obiettivo di promuovere un confronto approfondito sui temi evidenziati e individuare un percorso comune per il miglioramento dell’offerta sanitaria provinciale.

«Confido nella sua sensibilità istituzionale e nella condivisione dell’importanza delle questioni rappresentate e resto in attesa di un cortese riscontro», conclude Pippo Gianni.

La richiesta punta dunque a riaprire un tavolo di confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali su una materia particolarmente sentita dalle comunità del territorio: il presente della sanità siracusana, le criticità dei servizi e il futuro rappresentato dal nuovo ospedale di Siracusa.