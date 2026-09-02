Priolo Gargallo, al via il primo appuntamento di settembre con l’Estate Priolese 2026

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PRIOLO GARGALLO – Questa sera, mercoledì 2 settembre, alle 21, a Largo dell’Autonomia Comunale andrà in scena “Il sogno di Ariel”, spettacolo della Compagnia teatrale Trinaura

Questa sera, mercoledì 2 settembre, alle 21, il teatro sotto le stelle farà tappa a Largo dell’Autonomia Comunale, dove sarà rappresentato lo spettacolo “Il sogno di Ariel”, con la regia di Tatiana Alescio e la partecipazione della Compagnia teatrale Trinaura.

La rappresentazione racconta la storia della piccola Ariel, figlia di Tritone, re del mare, alle prese con la delicata fase dell’adolescenza. Nel corso del suo percorso di crescita, la protagonista scopre l’amore per un essere umano, il principe Eric, e si trova ad affrontare emozioni, cambiamenti e nuove responsabilità.

Il cammino di Ariel non sarà privo di ostacoli. Tra le difficoltà che dovrà superare ci sarà anche la terribile Ursula, la strega del mare, che tenderà alla giovane protagonista una trappola.

Al centro dello spettacolo ci sono valori importanti come l’amicizia e la solidarietà, rappresentati dal rapporto di Ariel con il timido pesciolino Flounder e con il fedele granchio Sebastian.

L’appuntamento si inserisce nel calendario dell’Estate Priolese 2026, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale per offrire alla cittadinanza occasioni di intrattenimento e partecipazione durante la stagione estiva