Fontana di Diana: in restauro i fregi danneggiati

Con riferimento alla segnalazione relativa ad alcuni elementi decorativi della fontana di Diana, rinvenuti a terra in piazza Archimede, l’amministrazione comunale di Siracusa informa che nella mattinata di oggi i fregi sono stati recuperati e messi in sicurezza.

Gli elementi sono stati inizialmente trasferiti a Palazzo Vermexio, dove sono stati temporaneamente custoditi, e successivamente consegnati agli operatori della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa.

«Abbiamo provveduto questa mattina al recupero – dichiara il capo di gabinetto del Comune,

Giuseppe Gibilisco – e alla loro immediata messa in sicurezza. Abbiamo ritenuto importante intervenire tempestivamente per tutelare questi elementi decorativi, che fanno parte di uno dei monumenti più rappresentativi della nostra città».

Per il successivo restauro, è stato individuato il professionista Dino Pantano, che ha già eseguito

interventi sulla Fontana di Diana negli anni 2016 e 2017 e che, pertanto, conosce le caratteristiche e le peculiarità del monumento.

«Il restauro – prosegue Gibilisco – consentirà di procedere con la necessaria attenzione al recupero dei fregi, con l’obiettivo di restituirli alla loro collocazione originaria nel pieno rispetto del valore storico e artistico del monumento»