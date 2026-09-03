Scuole a Priolo, Patrizia Arangio (FI) chiede controlli urgenti sui climatizzatori prima del 15 settembre

Patrizia Arangio, esponente di Forza Italia, ha presentato al Comune di Priolo Gargallo una richiesta urgente per verificare il funzionamento degli impianti di climatizzazione negli istituti scolastici comunali, in vista della riapertura prevista per il 15 settembre 2026.

L’istanza nasce dalla previsione del protrarsi dell’ondata di calore e dalla necessità di garantire condizioni adeguate di sicurezza e vivibilità all’interno delle aule. Arangio sottolinea che la semplice presenza dei climatizzatori non è sufficiente e chiede di accertarne il corretto funzionamento, l’efficienza e la possibilità di utilizzo durante l’orario scolastico.

La richiesta riguarda anche la verifica delle condizioni microclimatiche presenti nelle aule e negli ambienti frequentati dagli alunni e dal personale, con particolare attenzione ai bambini più piccoli e ai soggetti fragili.

Qualora non fosse possibile assicurare temperature adeguate in tutti gli spazi scolastici, Arangio invita l’Amministrazione a valutare un eventuale differimento della riapertura delle attività didattiche, fino al ripristino delle condizioni necessarie. L’iniziativa è sostenuta anche dall’onorevole Riccardo Gennuso, deputato all’Ars e referente istituzionale per il territorio provinciale.