Plemmirio, riqualificati i 35 sbocchi a mare: nuova veste per l’Area Marina Protetta

L’accesso al mare sicuro, con informazioni utili e funzionali; procedono verso questa strada le attività di riqualificazione e valorizzazione dei 35 sbocchi a mare dell’Area Marina Protetta del Plemmirio a Siracusa.

L’intervento ha visto il riposizionamento dei totem esplicativi e informativi sui singoli accessi a mare con:

l’identificazione del punto indicato,

la rappresentazione grafica dell’intera Penisola Maddalena in cui ricade nella fascia costiera e specchio d’acqua a mare dell’Area Marina Protetta del Plemmirio,

l’indicazione delle attività consentite, di quelle non consentite, un rappresentazione dei numeri utili da contattare.

I totem con una nuova veste grafica e colori più accesi, nella parte sinistra sono caratterizzati dalle indicazioni del sito www.plemmirio.eu, dalla rappresentazione del QR code che potrà essere inquadrato rinviando al sito web del Consorzio Plemmirio.

Qui, sarà possibile scaricare in formato file su Pc e cellulare la brochure in italiano e inglese dell’intera Area Marina Protetta del Plemmirio. Potrà trovare la mappa dell’area in cui poter trovare facilmente i 35 sbocchi a mare, ma anche i percorsi indicati per trekking, per scoprire l’importanza ambientale, culturale e archeologica del tratto costiero.

Mediante la brochure si può accedere a info utili sulle attività sostenute dal Consorzio Plemmrio: la stanza del mare, attività legate alla subacquea con i 13 punti di immersione consentiti, le attività da diporto, la promozione del turismo balneare, informazioni per l’accessibilità agli sbocchi a mare per i disabili, il turismo sostenibile legato soprattutto all’importanza di questo tratto costiero, sia mare che a terra.

“Il Consiglio di amministrazione del Consorzio Plemmirio – dice Marco Mastriani, Vicepresidente Consorzio AMP PLEMMIRIO – con: Patrizia Maiorca, Marco Mastriani ed Emma Schembari prosegue il nostro costante e quotidiano impegno per la tutela e valorizzazione dell’intera Area Marina Protetta del Plemmirio che anche quest’anno, oltre alle importanti attività ordinarie, con non poche difficoltà amministrative ed economiche, ci ha visti protagonisti nel riuscire a portare a compimento alcuni importanti iniziative e progetti”.

Tra i progetti elencati ci sono: la consegna del pulmino elettrico al Comune di Siracusa che effettua il percorso della VIA DEL MARE, collegando la città di Siracusa con l’Area Marina Protetta del Plemmirio; il posizionamento a mare di tre nuovi campi boe in zona C, vietando l’ancoraggio libero e tutelando le praterie di posidonia oceanica, per un totale di 150 boe presenti all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.

“Siamo riusciti a implementare la dotazione tecnologica e strumentale dell’area marina protetta, con l’acquisizione di droni e ROV che ci consentiranno di essere all’avanguardia per lo svolgimento dei monitoraggi ambientali e per le attività di sorveglianza. Infine, siamo riusciti a dotare l’area marina protetta di un nuovo natante di 8,40 metri, indispensabile per le attività istituzionali a mare“.