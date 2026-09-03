Palazzolo Acreide, torna il Meraki Book Festival: tre giorni di cultura

Aprire le pagine di mondi e sfogliarle, scoprendo ad ogni capitolo storie, vicende ed emozioni che (r)esistono. A Palazzolo Acreide tutto è pronto per suscitare queste sensazioni con la V edizione del Meraki Book Festival 2026, il Festival del libro e della cultura dall’11 al 13 settembre.

E proprio la parola (r)Esistere è il fondamento di questa edizione 2026 che guarda alla cultura come forma di resistenza quotidiana di fronte alle incertezze, alle contraddizioni e agli orrori della nostra epoca, ma anche come affermazione vitale dell’essenza umana e dell’urgenza di creare legami positivi e fare comunità.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide e della Camera di Commercio Sud Est Sicilia e con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la Rete dei Festival UNESCO, la collaborazione di diversi partner, come Vinacria, Kiube, Visit Sicily, CNA Siracusa, San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante e Sistema Rete Museale Iblei, il Festival nasce nel 2022, da un’idea dell’associazione Meraki ETS.

Gli ospiti saranno autori, illustratori, editori e appassionati che avranno l’opportunità di scoprire incontri, mostre, presentazioni di libri, la Fiera del Libro (con 10 case editrici, siciliane e non, che esporranno le loro principali produzioni), il Market creativo ed eventi collaterali.





Programma del Meraki Book Festival

Il Meraki Book Festival si svolgerà, dunque, nella cornice barocca di Palazzolo, in due location: San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante, in via San Sebastiano 30; e l’Auditorium Comunale, in piazza del Popolo 1.

Giovedì 10 settembre, alle ore 18.00, presso il Relais Villa Caia, in contrada Serravetrano l’evento d’apertura vedrà il giornalista e scrittore Luciano Mirone con il suo libro Gente di Sicilia (Algra Editore). Un reportage sulla Sicilia e i siciliani, e le contraddizioni di un’Isola magica dalla storia antichissima.

Venerdì 11 settembre, alle ore 17.30, presso San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante, con i saluti istituzionali cui seguirà alle 18.00 l’inaugurazione della mostra “Didascalico!” dell’illustratore Pierluigi Longo. Un rapporto tra immagine e testo che guida solitamente un’illustrazione; l’artista stesso ha assegnato le proprie tavole ad abitanti della città sede della mostra, invitandoli a creare e scrivere titoli e didascalie sulla base delle suggestioni evocate dalle immagini.

Sabato 12 settembre all’Auditorium Comunale di Piazza del Popolo alle 17.30 è prevista l’apertura ufficiale della manifestazione. na serie di incontri dalle 18.00, primo fra tutti l’autore Giacomo La Russa con I sepolti vivi. La rivolta della Ciavolòtta (VGS Libri). Un romanzo ispirato all’occupazione della miniera di zolfo della Ciavolòtta del1954. Alle 18.45 Alessandro Serra presenterà il suo giallo La duchessa di Avola (Sampognaro e Pupi), ambientato tra i vicoli di Avola e scandito da ironia, intrecci e ritmo incalzante. A chiudere giornata alle 19.30, Claudio Fava, giornalista e scrittore, con Non ti fidare (Fandango Libri) su una storia familiare che si intreccia al contesto della dittatura argentina.

Domenica 13 settembre all’Auditorium Comunale alle ore 17.30 Francesca Spadaro e Giuseppe Corica presentano Cara droga. Quando la musica diventa poesia 1970-2000 (Armando Siciliano Editore), un saggio che ripercorre un’epoca, attraverso quarantaquattro canzoni scritte tra il 1970 e il 2000. Alle 18.15 Alberto Bonajuto con I Bonajuto di Sicilia. Dal 1287 al seguito degli Aragona (Morrone Editore); un saggio storico sull’antica famiglia Bonajuto, cavalieri al servizio delle regine aragonesi.

Alle 19.00, è in programma l’incontro con lo scrittore Mattia Insolia, che presenterà il nuovo romanzo La vita giovane (Mondadori), la storia di un ragazzo e di un gruppo di amici che si ritrova dopo quasi dieci anni, tra legami mai sciolti e la promessa di un futuro che si è fatto attesa. A concludere il festival, alle 19.45, Giuseppina Norcia, scrittrice e grecista, con il suo Con cuore di donna (VandA Edizioni), tre riscritture del mito al femminile di figure rimaste ai margini del racconto antico.