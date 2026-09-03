Comiso, auto pirata centra una Panda: ferita la conducente

Comiso al centro di un incidente stradale avvenuto questa mattina 3 settembre in via Generale Girlando 84, ad angolo Via Benedetto Croce.

Una Fiat Panda avrebbe subito danni evidenti al cofano visibilmente piegato, con paraurti anteriore danneggiato e parafango sinistro ammaccato. L’auto è rimasta ferma in mezzo alla strada e, tra le persone accorse per l’accaduto, sono intervenuti gli operatori della polizia locale e soccorso.

Pare che un veicolo pirata abbia urtato la Panda che si è schiantata contro un muro. La conducente è rimasta ferita al volto e soccorsa dai sanitari. Sul posto, invece, la Polizia Locale di Comiso, per gestire la viabilità e rilevare l’incidente.

Il veicolo pirata si sarebbe allontanato lasciando dietro di sé fluidi e detriti.