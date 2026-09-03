Strade provinciali di Siracusa, al via nuovi cantieri nella zona sud

Proseguono i lavori per la viabilità provinciale basato sul piano di interventi del Libero Consorzio con quelli da completare in zona sud e quelli già effettuati.
I lavori riguardano manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero territorio provinciale.
A darne notizia è il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, che ha evidenziato gli interventi già realizzati, su quelli in fase di completamento e sui cantieri di prossima apertura nella zona sud della provincia.
«Continuiamo – dice il presidente Michelangelo Giansiracusa – a intervenire sulle strade provinciali seguendo una programmazione che riguarda tutto il territorio. Dopo aver illustrato gli interventi nella zona centro, facciamo il punto sulla zona sud, dove diversi lavori sono già stati completati e altri partiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo è recuperare progressivamente le criticità accumulate negli anni e migliorare sicurezza e percorribilità della nostra rete viaria».
Tutti gli interventi
- S.P. 56 Bimmisca – Agliastro lavori di pulizia e bitumatura, con il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale, per un tratto complessivo di circa 2 chilometri.
- S.P. 22 Pachino – Ispica è stata eseguita la bitumatura di circa 100 metri e realizzato un tombino per favorire il corretto attraversamento delle acque piovane al di sotto della sede stradale.
- S.P. 85 Marzamemi – Chiaramida pulitura delle banchine. Entro la metà di settembre è prevista l’asfaltatura dell’intero tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 19 Noto – Pachino e quello con la strada comunale San Lorenzo – Marzamemi.
- S.P. 64 Noto – Fiumara – Noto Antica – Testa dell’Acqua, con pulitura dei margini stradali per circa 3 chilometri. A breve inizieranno i lavori di bitumatura seguiti dal posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale.
- S.P. 51 S. Nicola – Teofilo – Belludìa con diramazione, entro la metà di settembre partiranno i lavori che prevedono la realizzazione di una gabbionata a sostegno della sede stradale e la successiva bitumatura per circa 2,5 chilometri.
- S.P. 24 Palazzolo – Testa dell’Acqua – Noto effettuati la pulitura dei margini stradali e i lavori di bitumatura per circa 1,4 chilometri. Entro la metà di settembre gli interventi proseguiranno, con la stessa tipologia di lavorazioni, per ulteriori 1,4 chilometri.
- S.P. 44 Pachino – Marza è stato posizionato un nuovo guard rail per proteggere una curva pericolosa, migliorando le condizioni di sicurezza del tratto.
- S.P. 66 Timparossa – Cozzo Cisterna pulitura dei margini stradali, bitumatura e posizionata la segnaletica orizzontale per circa 1,8 chilometri. A breve l’intervento sarà completato con l’installazione della segnaletica verticale.