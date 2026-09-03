Strade provinciali di Siracusa, al via nuovi cantieri nella zona sud

Proseguono i lavori per la viabilità provinciale basato sul piano di interventi del Libero Consorzio con quelli da completare in zona sud e quelli già effettuati.

I lavori riguardano manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero territorio provinciale.

A darne notizia è il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, che ha evidenziato gli interventi già realizzati, su quelli in fase di completamento e sui cantieri di prossima apertura nella zona sud della provincia.

«Continuiamo – dice il presidente Michelangelo Giansiracusa – a intervenire sulle strade provinciali seguendo una programmazione che riguarda tutto il territorio. Dopo aver illustrato gli interventi nella zona centro, facciamo il punto sulla zona sud, dove diversi lavori sono già stati completati e altri partiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo è recuperare progressivamente le criticità accumulate negli anni e migliorare sicurezza e percorribilità della nostra rete viaria».

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