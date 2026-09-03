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Cronaca, Italia, Noto, Sicilia

Vendicari, parcheggio abusivo da 100mila mq: scatta il sequestro

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I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Noto hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di un’area usata come parcheggio a pagamento in località Calamosche, dentro il territorio di protezione della Riserva Naturale Orientata di Vendicari.

La vicenda avvenuta a Ferragosto ha accertato che una vasta area di oltre 100 mila metri quadri, appartenente alla Rete Natura 2000 sotto vincoli paesaggistici e ambientali, era adibita a superficie di sosta per autoveicoli, con la riscossione di 5 euro per ciascun mezzo, senza emissione di documento commerciale.

Al controllo, sul fondo spianato e compattato, senza copertura vegetale, i militari hanno rilevato la presenza di circa 120 veicoli in sosta. Gli accertamenti hanno riscontrato che l’attività di parcheggio veniva svolta in assenza di
qualsiasi autorizzazione paesaggistica nonché dei titoli abilitativi edilizi e commerciali. Le Fiamme Gialle sono intervenute con un sequestro preventivo d’urgenza del parcheggio e dei circa 600 euro in contanti, incassati nella giornata del controllo, per l’esercizio dell’attività abusiva riscontrata.

Il responsabile segnalato alla competente Autorità Giudiziaria ha convalidato il sequestro d’urgenza operato dai finanzieri per le ipotesi di reato di deterioramento e deturpamento di beni paesaggistici, per violazioni edilizie, per illecita esecuzione di interventi su area vincolata in assenza di autorizzazione e per violazione della disciplina sulle aree naturali protette.

L’operazione è avvenuta nel controllo economico del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza di Siracusa durante il periodo estivo, che ha interessato anche diversi controlli ad attività balneari, turistiche e ricettive, con interventi a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico e a garanzia degli operatori economici che esercitano la propria attività nel rispetto delle regole.

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