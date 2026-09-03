Melilli, torna la Sagra: tre giorni di gusto, musica e spettacolo. Gran finale con Benji & Fede

Un weekend da ricordare per sapori, intrattenimento e musica fa tappa a Melilli con la Sagra “Pititti, Pititteddi e Liccumarei”: dal 4 al 6 settembre Piazza San Sebastiano con il gran finale del duo Benji & Fede.

Insieme a loro anche il musicista Luigi Zimmitti e Radio Time ’90 che faranno parte del calendario di “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei”. L’iniziativa a cura dell’Associazione Arte e Cultura K2 prevede tre giornate, in cui protagoniste assolute saranno le specialità della cucina locale con stand di cucina tipica come: arancini, scacciate, olive, baccalà, lumache che si fanno testimoni di una tradizione culinaria che sopravvive nel tempo.

Un’occasione, dunque, per riscoprire sapori della memoria e della cultura del territorio per un momento di incontro tra generazioni. Ad accompagnare l’offerta gastronomica sarà un programma di spettacoli.



Programma Sagra “Pititti, Pititteddi e Liccumarei”

Gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, con serate all’insegna della musica e intrattenimento prevedono:

Venerdì 4 settembre, alle ore 21:00, protagonista sarà Luigi Zimmitti, per una serata di musica e intrattenimento.

Sabato 5 settembre, sempre alle ore 21:00, spazio alle atmosfere e ai grandi successi degli

anni Novanta con Radio Time ’90.

anni Novanta con Radio Time ’90. Domenica 6 settembre, alle ore 21:00, con Benji & Fede. Il duo, tra i nomi più conosciuti del panorama pop italiano, salirà sul palco di Melilli per chiudere le tre giornate di festa.

«Le nostre sagre – dichiara il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta – raccontano ciò che siamo: una comunità che custodisce le proprie tradizioni e, allo stesso tempo, sa trasformarle in occasioni di incontro e di festa.

Questo fine settimana Piazza San Sebastiano sarà un luogo da vivere, tra i sapori della nostra terra e tre serate di spettacolo pensate per pubblici diversi. Il gran finale con Benji & Fede rappresenta un ulteriore investimento in un calendario che vuole rendere Melilli sempre più attrattiva e viva. Invito tutti, cittadini e visitatori, a raggiungerci, a vivere la nostra sagra, scoprire i nostri sapori e condividete con noi tre giorni di festa e comunità».

