Canicattini, torna la Liberty Granfondo: oltre 250 ciclisti al via

Il ciclismo come sport ma anche mezzo per coniugare esplorazione e bellezza: domenica 6 settembre 2026 Canicattini Bagni si fa scenario della 3° edizione della Liberty Granfondo di mountain bike, un percorso tra bellezza dei paesaggi e tradizioni iblee.

Le due ruote si fanno motore per godere della bellezza dei suggestivi paesaggi iblei e delle architetture liberty del centro abitato di Canicattini Bagni con la conoscenza delle tradizioni e la cultura popolare di un angolo di Sicilia posto al centro di un territorio riconosciuto Patrimonio dell’Umanità.

L’iniziativa organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, dalla New Era Cycling di due ex professionisti della due ruote, i canicattinesi Pierpaolo Ficara e Michele Gazzara, che richiama centinaia di sportivi da tutta la Sicilia e dal sud Italia.

La manifestazione sportiva trova il suo spazio nel calendario competitivo regionale e nazionale essendo valida per la Coppa Sicilia, Coppa Ionica MTB, Campionato Regionale CSAIN e 3Coats Challenge.

Linee guida del Liberty Granfondo

Gli atleti iscritti che sabato 5 settembre 2026 si presenteranno dalle 16:30 nel salone di Palazzo Messina Carpinteri in via XX Settembre 36 (sede della Biblioteca comunale) sono 250 e prenderanno parte alla punzonatura e al ritiro del pacco gara.

Domenica 6 settembre, alle ore 9:30, partiranno da Piazza XX Settembre e si misureranno su un percorso di 53 chilometri con 1200 metri di dislivello positivo tra uliveti, alberi di carrube, macchia mediterranea e la rete di cave naturali ricche di biodiversità con filari di muri a secco di pietra bianca Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO dal 2018.

Chi desidera, invece, godere del territorio e del clima di festa, Gazzara e Ficara hanno disegnato un percorso da 26 chilometri e 600 metri di dislivello. Le premiazioni sono previste alle ore 14:00 e coinvolgeranno i primi tre classificati di ogni categoria e i primi cinque Master Assoluti, mentre le maglie leader saranno firmate GSG.

Scott e Bici Sport Lovalenti metteranno in palio numerosi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti.

La Liberty Granfondo di Canicattini Bagni è quindi un’esperienza sportiva e culturale, da sperimentare con le manifestazioni del 39° Palio di San Michele(dal 4 al 6 settembre si svolgono a Canicattini Bagni) con protagonisti gli otto Quartieri cittadini (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzu, Vadduni e Vigna ri Serrantinu) tra sfilate storiche, tradizioni popolari, “Museo sotto le stelle” nel centro storico con la ricostruzione degli usi, i co-stumi e gli antichi mestieri della città di fine ‘800 inizio ‘900, spettacoli musicali, passeggiata a coppie con asini, sagre gastronomiche di prodotti tipici locali e momenti di festa collettiva che coinvolgono l’intera comunità.