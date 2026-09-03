Priolo: nuova postazione per gli screening oncologici

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Nuovo obiettivo centrato dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo sul fronte della prevenzione e della tutela della salute. Su richiesta del sindaco Pippo Gianni, l’Asp di Siracusa ha autorizzato l’utilizzo di una postazione all’interno della hall del Poliambulatorio di via Mostringiano, dove, a partire da martedì 8 settembre, sarà presente un’operatrice del Centro Screening.

La professionista sarà a disposizione dei cittadini ogni martedì e giovedì, con l’obiettivo di fornire informazioni sui programmi di prevenzione oncologica e rendere più semplice l’accesso ai servizi.

In particolare, l’operatrice si occuperà della consegna diretta dei kit per lo screening del tumore del colon-retto, della prenotazione delle mammografie e dei Pap test e dei richiami telefonici agli utenti che non hanno ancora aderito ai programmi di screening.

L’iniziativa punta quindi a ridurre gli ostacoli all’accesso ai percorsi di prevenzione e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce.

«Questa iniziativa – dichiara il sindaco Pippo Gianni – nasce dalla volontà di favorire un aumento delle adesioni ai programmi di screening oncologico, con particolare attenzione a quello del colon-retto, che ha fatto registrare una significativa riduzione rispetto all’anno precedente».

«La prevenzione – aggiunge il primo cittadino – rappresenta uno strumento fondamentale, soprattutto in un territorio come il nostro, caratterizzato da problematiche legate all’inquinamento industriale».

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Asp di Siracusa per la collaborazione e invita la cittadinanza a cogliere questa nuova opportunità, aderendo ai programmi di screening oncologico.

La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti fondamentali per tutelare la salute e contrastare l’insorgenza delle malattie oncologiche.