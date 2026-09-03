Trasporto pubblico, il Pd: «Più servizi e trasparenza»

Un trasporto pubblico più efficiente, puntuale e trasparente, capace di rispondere realmente alle esigenze dei cittadini. È quanto chiede il Partito Democratico di Siracusa, che interviene sul rapporto tra il Comune e la SAIS, aggiudicataria del servizio, sollecitando un «vero cambio di passo».

Secondo il Pd, sono numerose le criticità da affrontare, a partire dalle informazioni agli utenti. Gli itinerari dovrebbero essere facilmente consultabili online, mentre alle fermate occorrerebbero indicazioni più chiare sui percorsi. Il partito segnala anche la carenza di pensiline adeguate e propone l’installazione di schermi informativi in grado di comunicare orari, ritardi e variazioni del servizio.

Particolare attenzione viene chiesta per gli studenti. Il Pd propone percorsi e orari dedicati agli alunni diretti nelle scuole, soprattutto nelle zone periferiche, coordinati con gli orari di ingresso e uscita dagli istituti.

Tra le priorità indicate c’è anche il collegamento con il cimitero, considerato particolarmente importante per la popolazione anziana. Servirebbero percorsi e orari più chiari per collegarlo ai diversi quartieri della città.

Altro capitolo riguarda i collegamenti con Ortigia. Il Pd evidenzia le difficoltà per chi parte da aree come Contrada Palazzo, nell’area di via Italia, e Mazzarona e chiede un sistema di interscambio più efficace. Nel mirino anche le modalità di consegna degli abbonamenti gratuiti destinati agli anziani, ritenute da migliorare.

Il partito chiede inoltre un potenziamento dei collegamenti con le zone balneari, non solo durante l’estate ma per tutto l’anno, con un incremento del servizio nei mesi di maggiore affluenza.

Particolare sensibilità viene riservata al trasporto dei cittadini oncologici. Il Pd propone di valutare l’attivazione di piccoli autobus dedicati per accompagnare i pazienti all’ospedale Rizza, per la radioterapia, e all’Umberto I, per la chemioterapia, attraverso orari concordati e un sistema di prenotazione. «Non si tratta semplicemente di trasporto pubblico – sottolineano – ma di garantire a persone che devono curarsi la possibilità di raggiungere i luoghi di terapia senza ulteriori ostacoli».

Infine, il Pd chiede la convocazione di una seduta del Consiglio comunale dedicata al trasporto pubblico, per fare chiarezza sui rapporti gestionali ed economici tra Comune e SAIS.

A firmare la presa di posizione sono Matilde Di Giovanni, segretaria cittadina del Pd, e Alberto Restuccia, componente della segreteria. L’obiettivo dichiarato è riportare il cittadino al centro del servizio e trasformare il trasporto pubblico in uno strumento moderno, accessibile e realmente efficiente.