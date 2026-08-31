Incendi, Giansiracusa: «Sulla Riserva investiamo in prevenzione e tecnologia»

«Il primo pensiero va a tutti coloro che nella giornata di ieri hanno fronteggiato le numerose emergenze legate agli incendi che hanno interessato il territorio provinciale». Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, esprime un ringraziamento a Prefettura, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Polizia Provinciale, Forze dell’Ordine, volontari e a tutti gli operatori impegnati nelle attività di soccorso e vigilanza.

«Donne e uomini che, in condizioni spesso difficilissime, sono stati impegnati sul campo per tutelare le persone, il territorio e il nostro patrimonio ambientale», sottolinea Giansiracusa, evidenziando la necessità di rafforzare prevenzione, controllo e capacità di intervento.

«La condanna nei confronti dei piromani deve essere netta e senza alcuna ambiguità. Chi appicca un incendio mette a rischio vite umane, operatori e soccorritori e distrugge un patrimonio ambientale che appartiene all’intera comunità. A questa azione criminale dobbiamo rispondere con maggiore prevenzione, tecnologia e vigilanza».

In questa direzione si inserisce il progetto per la realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi nella Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline, per un investimento complessivo di 718.400 euro. Un intervento che rischiava il definanziamento e che, grazie al lavoro del X Settore e dell’Unità di supporto alla Presidenza, è stato recuperato attraverso una rimodulazione complessiva che consentirà di aggiornare soluzioni tecnologiche ormai obsolete.

Il sistema, operativo entro la fine del 2026 e nei primi mesi del 2027, permetterà un monitoraggio degli incendi 24 ore su 24 attraverso un motore di Intelligenza Artificiale capace di individuare tempestivamente i principi di incendio e determinarne la posizione.

Le informazioni potranno essere trasmesse rapidamente a Vigili del Fuoco e Protezione Civile tramite sistemi GIS e messaggistica istantanea, mentre i dati delle stazioni meteorologiche consentiranno di elaborare report predittivi sulla possibile propagazione delle fiamme. Le segnalazioni potranno inoltre essere condivise con Forze dell’Ordine, Polizia Provinciale e Polizie Locali, favorendo controlli tempestivi anche attraverso fototrappole e sistemi di videosorveglianza.

«Stiamo compiendo uno sforzo importante