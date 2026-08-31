Ortigia, controlli interforze: scoperti due lavoratori in nero

Controlli straordinari a Ortigia per contrastare l’illegalità diffusa, garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e tutelare il decoro del centro storico. Il servizio, disposto dal Questore Fusco dopo quanto stabilito dal Prefetto Chiara Armenia in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato pianificato nel corso di un tavolo tecnico in Questura lo scorso 27 agosto e si è svolto nella mattinata di sabato 29 agosto.

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno effettuato controlli capillari sull’isola, concentrandosi in particolare sulle attività di trasporto turistico con ape-calessini, motocarrozzette e velocipedi. Complessivamente sono state identificate 30 persone, mentre sono stati controllati 22 ape-calessini e 6 velocipedi.

Particolare attenzione è stata riservata anche a cartelloni pubblicitari e bancarelle che, in alcuni casi, occupavano abusivamente carreggiate e marciapiedi, creando problemi alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi. Al termine degli accertamenti è stata elevata una sanzione amministrativa per occupazione di suolo pubblico.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state contestate quattro violazioni al Codice della Strada: tre relative alla mancata revisione periodica dei mezzi e una per la circolazione in area pedonale.

Numerose irregolarità sono state invece rilevate dalla Guardia di Finanza sul piano fiscale. Un operatore è risultato sprovvisto del misuratore fiscale, mentre un altro ne era in possesso ma senza la prescritta revisione periodica. Sono state inoltre contestate due violazioni per il mancato collegamento tra misuratore fiscale e POS e quattro per la mancata memorizzazione e/o trasmissione degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

I controlli hanno fatto emergere anche due casi di lavoro irregolare. Alla guida di altrettanti ape-calessini sono stati infatti trovati soggetti che non risultavano titolari della licenza o dell’attività commerciale e che, essendo privi di qualsiasi contratto, sono stati individuati come lavoratori “in nero”.

L’attività rientra nel piano di interventi finalizzato a rendere Ortigia più vivibile e sicura, soprattutto durante la stagione estiva, quando Siracusa registra una significativa presenza di turisti. I servizi straordinari di controllo del territorio saranno ripetuti anche nelle prossime settimane.