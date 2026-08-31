Viabilità Siracusa, nuovi lavori sulle strade della Zona Centro

Proseguono gli interventi sulla viabilità provinciale di Siracusa con nuovi lavori. Ad essere interessata la zona Centrale con il punto sugli interventi di manutenzione e messa in sicurezza fatto dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.
Si tratta, dice, di un programma articolato di interventi svolti negli ultimi mesi su numerose strade provinciali, con lavori già completati, cantieri in corso e ulteriori opere di prossimo avvio, finanziati attraverso risorse statali e regionali.
Tre aree di interventi
Libero Consorzio, per dare contezza di quanto svolto, designa tre aree territoriali di intervento: centro, Nord e Sud, partendo proprio da quest’ultima.
Tra gli interventi più consistenti:
- S.P. 29 Sortino–Ficazzi, dove sono stati puliti i margini stradali e asfaltati circa 6 chilometri, dall’incrocio con la S.P. 10 Cassaro–Ferla–Buccheri fino all’incrocio con la S.R. 5 Ferla–Pedagaggi.
- S.P. 104 Carrozziere–Milocca–Ognina–Fontane Bianche con l’avvio dei lavori di pulitura e bitumatura del tratto compreso tra la fine del rettilineo del Cubano e la Spiaggetta, per complessivi 1,2 chilometri.
- S.P. 4 Avola–Manghisi con il posizionamento di 50 pali di illuminazione pubblica, cui seguirà l’installazione delle plafoniere alimentate a energia solare.
- S.R. 1 Via del Re con la sostituzione di 80 vecchie plafoniere ad elevato consumo energetico con lampade a LED
- S.R., lato Sortino, e l’installazione di quattro pali di illuminazione pubblica all’ingresso di Sortino. Asfaltati circa 600 metri di strada in direzione Pantalica.
- S.P. 74 Floridia–Monasteri–Canicattini Bagni con la realizzazione della segnaletica verticale e il posizionamento di circa 400 metri di guard rail.
- S.P. 76 Diddino–Monti Climiti–Saiazza con circa 150 metri di guard rail installati.
- S.P. 110 Terrauzza–Isola completata la bitumatura alla diramazione Faro Murro di Porco, dall’incrocio con la S.P. 58 fino all’altezza della Chiesa della Roccia
- S.P. 55 Belvedere–Stazione Targia è stato sistemato e riattivato l’impianto di illuminazione della rotatoria all’incrocio con la S.P. ex SS 114.
Un’attività diffusa con interventi su pavimentazioni, sicurezza, segnaletica e illuminazione che interessano territori e collegamenti diversi.