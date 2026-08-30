Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Chiaramonte Gulfi, Emergenze, Incendi, Italia, Ragusa, Sicilia

Chiaramonte Gulfi, incendio nella pineta di contrada Santa Lucia: le fiamme minacciano abitazioni e centro abitato

Il rogo è divampato intorno a mezzogiorno a ridosso dell’abitato. Intervenuto l’elicottero “Orso Bruno”, che ha effettuato dodici lanci per fermare l’avanzata del fuoco
0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

CHIARAMONTE GULFI – Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi, domenica 30 agosto 2026, intorno a mezzogiorno nella zona di contrada Santa Lucia, a ridosso dell’abitato di Chiaramonte Gulfi.

Le fiamme si sono sviluppate lungo i pendii collinari dove sorge una vasta pineta, considerata il cuore verde dell’area, e si sono avvicinate alla chiesetta rupestre di Santa Lucia. Il rogo ha inoltre minacciato il centro abitato e diverse abitazioni presenti nel circondario, facendo scattare l’allarme tra i residenti.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla Prefettura, hanno visto impegnati i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e quattro mezzi. Sul posto anche il Corpo forestale, con tre squadre AIB dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa, oltre a due squadre di volontari.

Per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni è stato richiesto anche l’intervento di un mezzo aereo. Intorno alle 14, nella zona è arrivato l’elicottero “Orso Bruno”, che ha effettuato dodici lanci contribuendo a fermare l’avanzata dell’incendio.

Una volta contenuto il fronte del fuoco, le operazioni sono proseguite da terra con le attività di spegnimento dei focolai residui e di bonifica dell’area. Vigili del fuoco, forestali e volontari hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e scongiurare il rischio di una ripresa delle fiamme.

Un altro incendio, anch’esso domato dai vigili del fuoco, si è verificato inoltre in contrada Muti.

Frase-chiave: incendio-a-Chiaramonte-Gulfi-nella-pineta-di-contrada-Santa-Lucia-fiamme-minacciano-abitazioni-e-centro-abitato

Tag: Chiaramonte-Gulfi,incendio,contrada-Santa-Lucia,pineta-di-Santa-Lucia,chiesetta-rupestre-di-Santa-Lucia,incendio-nella-pineta,abitazioni-minacciate,centro-abitato,emergenza-incendi,vigili-del-fuoco,Corpo-forestale,Forestale,Ragusa,squadre-AIB,volontari,Prefettura,elicottero-Orso-Bruno,mezzo-aereo,lanci-dacqua,operazioni-di-spegnimento,bonifica,incendio-in-contrada-Muti,roghi-in-Sicilia,incendi-nel-Ragusano,cronaca-locale,emergenza-ambientale,protezione-del-territorio

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts