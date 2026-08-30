Chiaramonte Gulfi, incendio nella pineta di contrada Santa Lucia: le fiamme minacciano abitazioni e centro abitato

CHIARAMONTE GULFI – Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi, domenica 30 agosto 2026, intorno a mezzogiorno nella zona di contrada Santa Lucia, a ridosso dell’abitato di Chiaramonte Gulfi.

Le fiamme si sono sviluppate lungo i pendii collinari dove sorge una vasta pineta, considerata il cuore verde dell’area, e si sono avvicinate alla chiesetta rupestre di Santa Lucia. Il rogo ha inoltre minacciato il centro abitato e diverse abitazioni presenti nel circondario, facendo scattare l’allarme tra i residenti.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla Prefettura, hanno visto impegnati i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e quattro mezzi. Sul posto anche il Corpo forestale, con tre squadre AIB dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa, oltre a due squadre di volontari.

Per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni è stato richiesto anche l’intervento di un mezzo aereo. Intorno alle 14, nella zona è arrivato l’elicottero “Orso Bruno”, che ha effettuato dodici lanci contribuendo a fermare l’avanzata dell’incendio.

Una volta contenuto il fronte del fuoco, le operazioni sono proseguite da terra con le attività di spegnimento dei focolai residui e di bonifica dell’area. Vigili del fuoco, forestali e volontari hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e scongiurare il rischio di una ripresa delle fiamme.

Un altro incendio, anch’esso domato dai vigili del fuoco, si è verificato inoltre in contrada Muti.

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