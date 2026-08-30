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Emergenze, Incendi

Incendi in Sicilia, Anci: «Massima attenzione ai territori colpiti. Si attivino con urgenza tutte le misure necessarie»

L’associazione dei Comuni esprime vicinanza alle comunità di Ciminna, Augusta e Siracusa e chiede alla Regione e al Governo il riconoscimento e l’estensione delle misure emergenziali
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PALERMO – «Esprimiamo la nostra piena vicinanza ai sindaci e alle comunità di Ciminna, Augusta e Siracusa, duramente colpite dagli incendi delle ultime ore, così come alle amministrazioni delle province di Palermo, Messina e Ragusa e a tutti i territori della Sicilia che in questi giorni stanno affrontando situazioni di grave emergenza».

È quanto dichiarano il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, intervenendo sulla nuova ondata di incendi che sta interessando diverse aree dell’Isola.

Secondo i vertici dell’associazione, la situazione richiede «la massima attenzione e il massimo impegno» da parte delle istituzioni competenti. In numerosi territori, le fiamme hanno minacciato abitazioni, attività produttive e aziende agricole, provocando ingenti danni al patrimonio ambientale e costringendo le amministrazioni comunali e le strutture di soccorso a gestire scenari particolarmente complessi.

Anci Sicilia sottolinea inoltre la necessità di rafforzare le attività di prevenzione, anche attraverso un utilizzo costante delle tecnologie disponibili e lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie, in collaborazione con le istituzioni territoriali.

«Chiediamo pertanto alla Regione e al Governo nazionale di garantire ogni intervento necessario e di procedere rapidamente al riconoscimento e all’estensione delle misure emergenziali in favore di tutti i territori colpiti dagli incendi di questi giorni», affermano Amenta e Alvano.

L’associazione sollecita inoltre, laddove sussistano le condizioni, la dichiarazione dello stato di emergenza, così da permettere ai Comuni e alle comunità interessate di disporre degli strumenti e delle risorse indispensabili per fronteggiare i danni e avviare rapidamente gli interventi di ripristino.

Nel loro intervento conclusivo, il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia rivolgono un pensiero alle persone che hanno vissuto e stanno vivendo momenti difficili e a tutti coloro che sono impegnati sul campo: vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile, forze dell’ordine, volontari e amministratori locali.

Ai sindaci e alle comunità colpite, concludono, va la piena vicinanza dell’Associazione dei Comuni siciliani.

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