Vasto incendio all’Isola: le fiamme minacciano alcune abitazioni

SIRACUSA – Un vasto incendio è divampato nella zona del Lido Sacramento, all’Isola, creando momenti di forte apprensione tra i residenti.

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal forte vento, si sono rapidamente propagate, rendendo più difficili le operazioni dei soccorritori impegnati a contenere il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

L’incendio ha raggiunto anche alcune abitazioni nella zona del Faraone, costringendo alcune famiglie ad abbandonare temporaneamente le proprie case per precauzione.

La priorità è stata quella di impedire che le fiamme potessero avvicinarsi ulteriormente alle abitazioni e tutelare la sicurezza dei residenti. Il vento ha rappresentato un ulteriore elemento di difficoltà, favorendo l’avanzata del fronte dell’incendio e complicando il lavoro delle squadre intervenute.

Sono in corso le operazioni di spegnimento e le verifiche sull’area interessata dal rogo. Resta alta l’attenzione nella zona del Lido Sacramento e del Faraone, dove il fuoco ha minacciato diverse abitazioni.

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