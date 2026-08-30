“Sicilia in Festa”, stasera, domenica 30 agosto, a Priolo Gargallo.

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“Sul palco di largo dell’Autonomia Comunale, a partire dalle 21:00 – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte –

vedremo le canzoni di De André cantate dalla straordinaria voce di Peppone,

la musica del cantautore Lillo Puccio, l’esilarante performance del comico Tony Carbone con le sue barzellette.

Ospite d’eccezione Alfio Russo, il giovane talento che sta facendo letteralmente impazzire le piazze d’Italia. A soli 14 anni, il virtuosissimo sassofonista siciliano ha conquistato il pubblico nazionale trionfando nella quinta edizione del talent di Rai 1 “Dalla strada al palco” condotto da Carlo Conti. Un’energia pura che dal vivo lascerà tutti a bocca aperta.

Sara’ un grande appuntamento con la musica, lo spettacolo e il divertimento sotto le stelle”.

Presenta la serata Diego Caltabiano.

Ingresso gratuito.