Marina di Ragusa, ambulanza spesso assente dalla postazione: i cittadini chiedono chiarezza

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MARINA DI RAGUSA – Da qualche tempo l’ambulanza della postazione di Marina di Ragusa risulterebbe spesso assente. A segnalarlo sono diversi residenti, che lamentano una situazione diventata sempre più frequente e chiedono spiegazioni sulle motivazioni degli spostamenti del mezzo.

«Da un po’ di tempo l’ambulanza di Marina di Ragusa non la vediamo quasi più. Quando chiediamo, ci dicono che c’è un guasto oppure che è stata trasferita in un’altra postazione. Nel frattempo, però, qui restiamo scoperti», raccontano alcuni cittadini.

Secondo le segnalazioni raccolte, la postazione locale rimarrebbe vuota con una frequenza che sta iniziando a creare preoccupazione nella comunità. I residenti affermano di non sapere con precisione dove venga trasferita l’ambulanza quando non si trova a Marina di Ragusa, né quali siano le reali ragioni degli spostamenti.

Le spiegazioni ricevute sarebbero legate, di volta in volta, a problemi tecnici o alla necessità di garantire la copertura sanitaria in altre zone. Una situazione che, secondo i cittadini, potrebbe determinare un allungamento dei tempi di intervento in caso di emergenza.

«Non è una critica a chi lavora sul campo», precisano alcuni residenti. «Chiediamo soltanto di capire perché la nostra postazione resti così spesso senza ambulanza. In una località come Marina di Ragusa, frequentata da anziani, famiglie e numerosi turisti, sapere di poter contare su un mezzo di soccorso può fare la differenza».

Il timore per i tempi di intervento

La preoccupazione riguarda soprattutto le possibili conseguenze di una temporanea assenza del mezzo in situazioni in cui la rapidità dei soccorsi è fondamentale. In caso di infarto, ictus, incidenti stradali, crisi respiratorie o altre emergenze sanitarie, ogni minuto può risultare decisivo.

Per i residenti, lasciare una zona senza una copertura immediata non rappresenterebbe soltanto un problema organizzativo, ma un rischio concreto per la sicurezza e la salute della popolazione.

Da qui la richiesta di maggiore trasparenza e di informazioni ufficiali sulle modalità di gestione della postazione. I cittadini chiedono inoltre che l’ambulanza possa rimanere operativa a Marina di Ragusa il più possibile, così da garantire una risposta tempestiva alle emergenze del territorio.

«Vorremmo soltanto avere risposte e poter contare su un servizio che funzioni davvero per il nostro territorio», concludono i residenti.

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