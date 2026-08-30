Vittoria, scontro tra un Suv e una Bmw sulla Statale 115: ferito un conducente

Foto inviata da Franco Assenza

VITTORIA – Incidente stradale poco dopo le 12 all’ingresso di Vittoria, lungo la Statale 115, all’altezza della Fontana della Pace.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un Range Rover e una Bmw. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del Suv, che avrebbe riportato un forte trauma alla colonna vertebrale.

A seguito dell’impatto, il Range Rover è finito sulla piazzola spartitraffico, sradicando alcuni pali sui quali erano installati i cartelli della segnaletica stradale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.