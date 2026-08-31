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Pallanuoto: dall’Academy nuovo rinforzo per l’Ortigia

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Un nuovo rinforzo per l’Ortigia di pallanuoto: si tratta dell’attaccante Angelo Sicali, proveniente dall’Academy.

Catanese, classe 2008, Sicali ha iniziato a giocare a Torre del Grifo, per poi passare all’Ekipe Orizzonte. Nel 2022, in virtù del progetto tra l’Ekipe stessa e l’Ortigia, è entrato a far parte delle formazioni giovanili biancoverdi. A livello giovanile, ha conquistato il terzo posto nel campionato Under 16 (2025) e il secondo posto nel campionato Under 18 conclusosi a luglio scorso. In entrambi i casi, rivestendo il ruolo di capitano. Inoltre, nelle ultime tre stagioni, ha indossato la calottina dell’Academy, disputando due campionati di Serie B e uno di Serie A2. Angelo è stabilmente nel giro delle nazionali giovanili: con i colori dell’Italia ha esordito nel 2023 all’Europeo Under 15 e può vantare anche un argento mondiale Under 16 conquistato nel 2025 con il ruolo di capitano.

Queste le parole di Angelo Sicali da giocatore dell’Ortigia di Serie A1: “Voglio ringraziare la società e lo staff per la fiducia. Devo tanto all’Ortigia Academy, è lì che sono cresciuto e ho fatto la Serie A2, e se oggi sono qui in A1 è anche grazie a quel percorso. Arrivare in Serie A1 quest’anno è una grandissima opportunità e uno stimolo fortissimo per me. Non vedo l’ora di cominciare, mettermi a disposizione dei miei nuovi compagni e dare il massimo per centrare tutti i nostri obiettivi, sia di squadra che personali. Un abbraccio forte a tutti i tifosi biancoverdi, ci vediamo in piscina!”.

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