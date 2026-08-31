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Eventi, Italia, Melilli, Sicilia

Città Giardino celebra San Bartolomeo: tre giorni tra musica e cultura

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Tre giorni che hanno trasformato Città Giardino in luogo di valorizzazione locale, musica e cultura con “Terrazza d’Estate – Sotto il sole degli Iblei“. Dal 28 al 30 agosto la comunità ha accolto con grande partecipazione gli eventi che hanno celebrato il Santo Patrono e lasciato sorrisi e unione. Tra i protagonisti Sasà Selvaggio e l’atteso concerto del cantautore Simone Cristicchi che ha mostrato quanto la musica sia capace di unire le persone.

Un programma per tutte le età che chiude l’estate 2026 con socialità e valorizzazione delle realtà locali. Riuscito dunque l’invito del sindaco Giuseppe Carta per i cittadini dei comuni vicini che desidervano scoprire Città Giardino attraverso le sue tradizioni, la sua accoglienza e il calore della sua comunità.

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