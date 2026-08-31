Siracusa, rifiuti abbandonati: 8 denunciati con le fototrappole

I furbi dell’abbandono rifiuti non desistono e così continua senza sosta l’azione della Polizia municipale di Siracusa contro l’abbandono indiscriminato. Grazie alle fototrappole mobili e-Killer è stato possibile risalire all’identità di altri otto trasgressori, poi convocati al Comando e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente con l’inasprimento delle misure.



Parallelamente, è stato svolto n altro intervento in flagranza: un uomo di 59 anni, siracusano, è stato sorpreso dal personale della sezione Videosorveglianza mentre scaricava al suolo rifiuti speciali, tra cui scarti edili e pneumatici. Gli agenti intervenuti immediatamente e sul posto, in contrada Stentinello, con anche il personale del Nucleo ambientale della Municipale hanno denunciato in flagranza l’uomo per abbandono di rifiuti.

Il mezzo utilizzato per il trasporto è stato posto sotto sequestro con ritiro dell apatente. L’attività di controllo attraverso le fototrappole e il monitoraggio del territorio si conferma uno strumento efficiente per fermare attività illecite sul fronte del decoro urbano e della tutela ambientale.



«Questi risultati – dichiara l’assessore alla Polizia municipale Sergio Imbrò – dimostrano che la strategia di controllo sta funzionando e che chi pensa di poter continuare a sporcare il territorio rimanendo impunito si sbaglia. Le fototrappole e-Killer ci consentono di individuare i responsabili e di intervenire con maggiore efficacia, mentre l’attività quotidiana degli agenti sul territorio permette di cogliere anche situazioni di particolare gravità, come quella che ha portato alla denuncia in flagranza“. Il lavoro continuerà fa sapere l’assessore per il rispetto dell’ambiente e del decoro della città.