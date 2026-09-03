Siracusa, domani in cattedrale i funerali del pittore Gaetano Tranchino

“Gaetano Tranchino vive senza inquietudini che non siano quelle della ricerca, dell’approfondimento e perfezionamento dell’arte sua: sereno, appagato, senza alcuna ansietà ed affanno ad inseguire la notorietà, il successo”. Questo scriveva Leonardo Sciascia nel 1986 dell’artista siracusano scomparso ieri all’età di 88 anni.

Vincenzo Consolo diceva che “Guardando le sue pitture si può se mai far qualche richiamo a De Chirico, a Savinio, a Giuseppe Viviani”.

Sono innumerevoli le mostre realizzate a partire da quella alla Galleria Toninelli di Milano nel lontano 1964. Tranchino era molto legato alla sua città e al mare che, fino a qualche anno fa, solcava con la sua barca a vela da cui ascoltava il silenzio in mare aperto.

Per il sindaco Italia, la scomparsa di Gaetano Tranchino “è una perdita per l’interno mondo dell’arte e non solo per Siracusa o per la Sicilia”, ricordando che le sue opere hanno fatto il giro del mondo, “distinguendosi per lo stile originalissimo pur restando egli con i piedi ben piantati nella sua terra. Tranchino è appartenuto e pieno titolo a quel gruppo di artisti e intellettuali (come Sciascia, Scianna, Consolo, Bufalino) che più di altri hanno riflettuto sulla Sicilia e sui siciliani, riuscendo a cogliere con le sue pennellate l’essenza più intima di Siracusa”.

I funerali sono stati fissati per questo pomeriggio alle 16 in Cattedrale.