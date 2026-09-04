WLTV oltre il digitale terrestre: la televisione connessa amplia l’accesso

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Da cinque anni WLTV è presente sugli Smart TV: dai televisori Samsung ai dispositivi compatibili, nuove modalità consentono di seguire l’emittente attraverso Internet e Amazon Fire TV, con una portata potenzialmente internazionale.

WLTV entra nell’universo degli Smart TV

WLTV amplia le modalità attraverso cui il pubblico può accedere all’emittente, affiancando alla diffusione via digitale terrestre la presenza sulle televisioni connesse. L’evoluzione riguarda gli Smart TV, i televisori Samsung e i televisori LCD compatibili, oltre agli altri dispositivi che consentono di installare l’applicazione dell’emittente.

La televisione connessa porta l’informazione locale su uno schermo già centrale nelle abitudini quotidiane, senza interrompere il rapporto con il territorio. Al tempo stesso, l’utilizzo di Internet introduce una possibilità di distribuzione più ampia rispetto a quella legata esclusivamente al segnale terrestre.

Due modalità di ricezione, due logiche di distribuzione

La televisione tradizionale ricevuta attraverso il digitale terrestre dipende dalla presenza del segnale e dalla copertura dei ripetitori. La possibilità di vedere un’emittente è quindi collegata all’area servita dall’infrastruttura di trasmissione e alle condizioni di ricezione del territorio.

La televisione connessa segue invece una logica diversa: utilizza Internet per distribuire i contenuti a un dispositivo compatibile. Quando il servizio è disponibile, questa modalità può raggiungere utenti locali, nazionali e internazionali, superando i limiti geografici propri della diffusione via antenna.

Modalità Come funziona Portata potenziale Digitale terrestre Ricezione del segnale attraverso i ripetitori Dipende dalla copertura territoriale Televisione connessa Accesso ai contenuti tramite Internet Locale, nazionale e internazionale quando il servizio è disponibile

Dove trovare WLTV e come aggiungerla ai preferiti

WLTV è presente di default sui televisori Samsung e sui televisori LCD compatibili di nuova generazione, quando il modello e il servizio lo prevedono. La disponibilità può riguardare anche altri dispositivi connessi compatibili con l’applicazione dell’emittente.

Altri televisori compatibili — l’app di WLTV può essere scaricata dall’app store del televisore, se il dispositivo e la piattaforma la rendono disponibile.

— l’app di WLTV può essere scaricata dall’app store del televisore, se il dispositivo e la piattaforma la rendono disponibile. Amazon Fire TV — WLTV è presente anche su Amazon Fire TV e può essere raggiunta attraverso una connessione Internet, quando il servizio è disponibile per il dispositivo e per il Paese in cui viene utilizzato.

— WLTV è presente anche su Amazon Fire TV e può essere raggiunta attraverso una connessione Internet, quando il servizio è disponibile per il dispositivo e per il Paese in cui viene utilizzato. Applicazioni preferite — sui dispositivi che prevedono questa funzione, l’app di WLTV può essere aggiunta ai preferiti per facilitarne il reperimento e l’accesso successivo.

La procedura di installazione e la disponibilità dell’app dipendono dal modello del televisore, dal sistema operativo, dalla piattaforma, dal Paese e dalle impostazioni del dispositivo. Anche la visione in streaming richiede una connessione Internet adeguata. Per questi motivi, la presenza di WLTV e le modalità di accesso devono essere verificate sul singolo dispositivo.

Una diffusione potenzialmente internazionale

La distribuzione attraverso Internet, compreso l’accesso da Amazon Fire TV, può ampliare la portata di WLTV oltre l’area raggiunta dai ripetitori. In presenza di un servizio disponibile, di un dispositivo compatibile e di una connessione attiva, l’emittente può essere raggiunta da utenti che si trovano in Italia o all’estero.

Questa possibilità non significa che WLTV sia automaticamente visibile su ogni televisore del mondo. La disponibilità effettiva dipende dal modello del dispositivo, dal sistema operativo, dalla piattaforma utilizzata, dal Paese, dalla connessione Internet e dagli eventuali accordi di distribuzione.

Il punto centraleLa televisione connessa amplia le possibilità di accesso a WLTV, ma lascia invariata la necessità di verificare la compatibilità del dispositivo e la disponibilità del servizio nel luogo in cui viene utilizzato.

Il territorio resta il punto di partenza

La presenza sugli Smart TV e sulle piattaforme connesse aggiunge un canale di distribuzione alla televisione locale. WLTV conserva il proprio legame con il territorio e, attraverso Internet, può rivolgersi anche a un pubblico più ampio, secondo modalità di accesso definite dalle caratteristiche del servizio e dei dispositivi.