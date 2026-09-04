Conca d’Oro, tavolo congiunto all’assessorato Attività produttive

Riapertura in tempi brevi per circa il 70 per cento dei negozi con tempi e modalità che saranno definiti nei prossimi giorni dopo le verifiche delle condizioni di sicurezza. È quanto emerge dal tavolo di confronto istituzionale di stamattina sulla tutela dei lavoratori del centro commerciale Conca d’Oro dopo l’incendio di martedì scorso e la necessità di assicurare risposte certe e tempestive sul fronte degli ammortizzatori sociali. La riunione, convocata a Palermo nella sala Libero Grassi dell’assessorato regionale delle Attività produttive dall’assessore Edy Tamajo, ha visto la presenza del sindaco Roberto Lagalla, dell‘assessore regionale alle Politiche sociali Nuccia Albano, dei rappresentanti dell’Inps, delle organizzazioni sindacali e dei delegati delle attività commerciali interessate.

«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla riunione di questa mattina – dice l’assessore Tamajo sottolineando il valore della collaborazione istituzionale messa in campo –. Stiamo lavorando con un obiettivo molto preciso: dare certezze ai lavoratori e alle loro famiglie. Dall’Inps sono arrivate rassicurazioni concrete sulla cassa integrazione e questo rappresenta un risultato importante, perché consente di affrontare questa fase con strumenti di tutela definiti. La formula della cooperazione tra amministrazioni e istituzioni si è dimostrata veloce ed efficace. Quando ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, lavora nella stessa direzione, è possibile accorciare i tempi e trasformare il confronto in risposte concrete. È questo il metodo che vogliamo continuare a seguire».

Il confronto non si esaurisce con la riunione odierna, ma proseguirà con l’obiettivo di seguire passo dopo passo l’evoluzione della situazione. «Il tavolo resterà aperto e permanente. Vogliamo mantenere un dialogo costante, verificare l’attuazione degli impegni assunti e intervenire tempestivamente qualora emergessero nuove criticità. La priorità – conclude Tamajo – resta la salvaguardia dei lavoratori e, allo stesso tempo, la tutela del tessuto economico e commerciale. La collaborazione dimostrata oggi da tutte le parti è il segnale che, attraverso il dialogo e la responsabilità istituzionale, possiamo costruire soluzioni concrete e dare risposte in tempi rapidi».



«Ringrazio l’assessore Tamajo e il governo regionale per aver accolto il mio appello – dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – e per aver convocato con immediatezza questo tavolo di confronto, insieme all’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano e all’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati. In una situazione come questa, la rapidità del confronto e il coordinamento tra le istituzioni sono fondamentali. Vorrei sottolineare ancora una volta come, nelle ore dell’emergenza, abbia funzionato il sistema città. Grazie al tempestivo intervento e al coordinamento tra Vigili del fuoco, forze dell’ordine, Protezione civile, operatori sanitari e tutti coloro che sono stati impegnati nei soccorsi, è stato possibile evacuare il centro commerciale e mettere in sicurezza tutte le persone presenti. È un risultato che considero fondamentale e che dimostra la capacità della nostra città di reagire con efficacia nei momenti più difficili».

«Adesso, però, dobbiamo guardare alla fase della ripartenza – aggiunge il sindaco – Dal confronto di oggi abbiamo ricevuto dalla curatela rassicurazioni importanti sulla possibilità di una riapertura in tempi brevi di circa il 70 per cento dei negozi. I tempi e le modalità saranno definiti nei prossimi giorni, sulla base delle necessarie verifiche e delle condizioni di sicurezza. Per il restante 30 per cento delle attività si prospetta invece un orizzonte di breve-medio periodo. In questa fase la priorità assoluta è salvaguardare i lavoratori e garantire loro ogni possibile tutela. Parliamo di centinaia di famiglie che non possono essere lasciate sole di fronte alle conseguenze di un evento così grave. Per questo, come Comune, assumiamo l’impegno a fare la nostra parte fino in fondo, attivando e accelerando, per quanto di nostra competenza, ogni procedimento e ogni iter amministrativo che possa contribuire a rendere più rapida la ripartenza delle attività, nel pieno rispetto delle verifiche di sicurezza e delle norme. Continueremo a mantenere alta l’attenzione, lavorando in piena sinergia con la Regione, con la curatela, con le organizzazioni sindacali e con tutti i soggetti coinvolti», conclude.

Da parte del collegio della curatela è stato sottolineato “l’obiettivo di consentire la riapertura del 70 per cento delle attività commerciali, previa verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi e il ripristino degli stessi, nonché degli impianti necessari alla ripresa delle attività che operano all’interno del centro commerciale. I consulenti tecnici sono già al lavoro dalla sera dell’incendio e alcuni interventi di sostituzione degli impianti sono già in corso di esecuzione. È previsto inoltre, già nel pomeriggio di oggi, un intervento di bonifica post-incendio da parte di una società specializzata. Tale attività consentirà di procedere quanto prima alla definizione di un cronoprogramma degli interventi necessari, con l’obiettivo di arrivare alla riapertura dell’intero centro commerciale”.

La curatela ha fatto sapere che sarà in grado di fornire indicazioni e tempistiche più precise nel corso del prossimo incontro, fissato per l’11 settembre.